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Названы самые популярные у россиян книги в отпуске - РИА Новости, 08.07.2026
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18:05 08.07.2026
Названы самые популярные у россиян книги в отпуске

"Читай-город": россияне чаще всего берут в отпуск классику, детективы и триллеры

© Depositphotos.com / haveseenЖенщина читает книгу на берегу
Женщина читает книгу на берегу - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Depositphotos.com / haveseen
Женщина читает книгу на берегу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Классические произведения, детективы и триллеры стали самыми популярными жанрами книг, которые россияне берут в отпуск.
  • Романтика, фэнтези и фантастика также вошли в список интересов читателей, наряду с книгами о стране или городе, куда они едут.
  • 69% опрошенных хотя бы раз задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги, а 21% уже совершали такую поездку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Классические произведения, детективы и триллеры стали самыми популярными книжными жанрами, которые россияне предпочитают брать в отпуск, следует из результатов совместного исследования сети книжных магазинов "Читай-город" и сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В отпуск пользователи чаще всего берут классику — ее выбрали 22% путешественников. Следом идут детективы и триллеры (18%)", - говорится в сообщении.
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Также в список интересов читателей вошли романтика (16%), фэнтези (13%) и фантастика (13%). Еще 12% респондентов взяли бы с собой книгу о стране или городе, куда едут. Для таких путешественников книга в отпуске — это не только способ скоротать время в дороге, но и возможность заранее настроиться на место, отметили исследователи.
Кроме того, 69% опрошенных хотя бы раз хотели, задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги. Каждый пятый (21%) уже совершал такую поездку, добавили в "Читай-городе".
Также аналитики выяснили, что чаще всего на путешествие после книги вдохновляет атмосфера места — ее отметили 62% респондентов. Почти так же важны описание города или страны, а также природа и пейзажи — по 49%. Еще 36% обращают внимание на кухню, быт и традиции, 35% — на героев и их маршрут, 34% — на исторический контекст.
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