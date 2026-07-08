Названы самые популярные у россиян книги в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Классические произведения, детективы и триллеры стали самыми популярными жанрами книг, которые россияне берут в отпуск.

Романтика, фэнтези и фантастика также вошли в список интересов читателей, наряду с книгами о стране или городе, куда они едут.

69% опрошенных хотя бы раз задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги, а 21% уже совершали такую поездку.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Классические произведения, детективы и триллеры стали самыми популярными книжными жанрами, которые россияне предпочитают брать в отпуск, следует из результатов совместного исследования сети книжных магазинов "Читай-город" и сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"В отпуск пользователи чаще всего берут классику — ее выбрали 22% путешественников. Следом идут детективы и триллеры (18%)", - говорится в сообщении.

Также в список интересов читателей вошли романтика (16%), фэнтези (13%) и фантастика (13%). Еще 12% респондентов взяли бы с собой книгу о стране или городе, куда едут. Для таких путешественников книга в отпуске — это не только способ скоротать время в дороге, но и возможность заранее настроиться на место, отметили исследователи.

Кроме того, 69% опрошенных хотя бы раз хотели, задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги. Каждый пятый (21%) уже совершал такую поездку, добавили в "Читай-городе".