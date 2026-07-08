В Молдавии готовят документы для импичмента Санду, заявил экс-премьер

Краткий пересказ от РИА ИИ Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдавии, заявил о подготовке документов для запуска процедуры импичмента президента Майи Санду.

Заместитель главы Гагаузской автономии Илья Узун призвал оппозиционные партии инициировать процедуру отрешения Санду от должности.

Кику выразил возмущение планами ликвидации 600 из 900 мэрий в Молдавии и упомянул скандал вокруг двоюродной сестры президента.

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что юристы из его команды готовят документы для запуска процедуры импичмента президента республики Майи Санду.

Заместитель главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Илья Узун в четверг призвал оппозиционные партии, представленные в парламенте республики, запустить процедуру отрешения Санду от должности.

"Пришло время инициировать процедуру импичмента Майи Санду — за систематическое нарушение Конституции и законов Республики Молдова. Юристы ПРОМ готовят официальные обвинения и необходимые документы для запуска этой процедуры", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.

Экс-премьер выразил возмущение, что под руководством Санду власти Молдавии намерены ликвидировать 600 из 900 существующих мэрий, объясняя это нехваткой денежных средств. Это происходит на фоне скандала вокруг двоюродной сестры президента Анастасии Табурчану.

Лидер Национальной партии Молдавии (НПМ) Драгош Галбур ранее обнародовал информацию о том, что Табурчану, числясь пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, ежемесячно получала около 6,8 тысячи долларов, фактически не появляясь на рабочем месте. Галбур также указал, что это не единичный случай, и другие родственники, а также лица из близкого окружения Санду трудоустроены на высокооплачиваемые должности с окладами, в десятки раз превышающими средние показатели по республике.

Молдавская оппозиция неоднократно обвиняла команду Санду в продвижении лояльных кадров на руководящие посты в обход прозрачных конкурсных процедур и распределении должностей по принципу личной преданности.