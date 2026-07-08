В Киеве прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 16:50 мск.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ.
Ранее в среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
"В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и части Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. По данным сервиса, воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 16.50 мск.