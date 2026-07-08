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"Закончится плохо". Произошедшее под Киевом вызвало ужас на Западе - РИА Новости, 08.07.2026
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15:50 08.07.2026 (обновлено: 17:09 08.07.2026)
"Закончится плохо". Произошедшее под Киевом вызвало ужас на Западе

Фази: убийство Березовской показало, что Киев стал центром терроризма

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Томас Фази заявил, что США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который наносит ущерб Европе.
  • Так он отреагировал на убийство Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
  • Эксперт выразил тревогу, что ситуация будет использоваться для шантажа западных стран и продвижения конфликта с Россией.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Скандал с убийством Анастасии Березовской показал, что Киев стал международным центром терроризма, заявил итальянский журналист Томас Фази.
"США, ЕС и НАТО превратили Украину в международный террористический хаб, который, как и все предыдущие проекты, поддерживаемые Западом, уже наносит ущерб Европе", — написал он в соцсети X.
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Эксперта особенно тревожит, что такая ситуация будет использоваться для шантажа западных стран и продвижения конфликта с Россией.
"В любом случае все закончится плохо", — резюмировал он.
Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что в районе Киева нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины — сотрудника Главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Нападение на украинского бизнесмена произошло в Монако 29 июня вечером. Для этого было использовано взрывное устройство. По заявлению властей, ранения получили мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Le Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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