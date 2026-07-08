"Закончится плохо". Произошедшее под Киевом вызвало ужас на Западе

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что в районе Киева нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины — сотрудника Главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.



Нападение на украинского бизнесмена произошло в Монако 29 июня вечером. Для этого было использовано взрывное устройство. По заявлению властей, ранения получили мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Le Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.