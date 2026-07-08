В Киеве прогремели очередные взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Это не первый взрыв в Киеве, телеканал уже сообщал о взрывах в столице в ночь на среду.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Очередной взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве в ночь на среду.
"В Киеве прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественное".
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22 июня 2022, 17:18