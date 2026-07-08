Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин считает, что Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть, не имея конечной цели.
- По словам Лурина, если бы Украина не отдалялась от России, у нее было бы меньше проблем.
КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Европы или НАТО, у Киева нет цели, он просто тянет время, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин.
По его словам, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.
"Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала (Не отдалялась от России — Прим. ред.), у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов", — считает Лурин.