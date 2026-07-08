Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин считает, что Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть, не имея конечной цели.

По словам Лурина, если бы Украина не отдалялась от России, у нее было бы меньше проблем.

КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Европы или НАТО, у Киева нет цели, он просто тянет время, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин.

"Вышло так, что мы не в Европе , мы не в НАТО , просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет", — сказал пленный.

По его словам, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.