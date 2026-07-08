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Пленный рассказал, зачем Киев отправляет людей на смерть - РИА Новости, 08.07.2026
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03:13 08.07.2026 (обновлено: 05:59 08.07.2026)
Пленный рассказал, зачем Киев отправляет людей на смерть

РИА Новости: Украина получила долги вместо НАТО и ЕС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин считает, что Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть, не имея конечной цели.
  • По словам Лурина, если бы Украина не отдалялась от России, у нее было бы меньше проблем.
КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украина накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Европы или НАТО, у Киева нет цели, он просто тянет время, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин.
"Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет", — сказал пленный.
По его словам, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.
"Время прошло, я теперь понял, что если бы Украина так и сделала (Не отдалялась от России — Прим. ред.), у нее было бы намного меньше проблем — как минимум без войны и без лишних долгов", — считает Лурин.
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