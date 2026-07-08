В Киеве прогремела новая серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прозвучала новая серия взрывов.
- Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:31 по московскому времени.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве в среду.
"Взрывы прозвучали в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00.31 мск.
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