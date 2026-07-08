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Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку - РИА Новости, 08.07.2026
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17:29 08.07.2026
Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку

Херрманн: подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием.
  • В результате нападения ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.
"Мы исходим из того, что совершивший деяние действовал один, вооружившись ножом и огнестрельным оружием", - сказал Херрманн баварскому телеканалу BR.
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В этой связи он опроверг сообщения о том, что нападавших могло быть двое.
Министр также подтвердил информацию, что в результате произошедшего ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.
Полицейское управление Верхней Баварии - Юг в среду сообщило о происшествии в гимназии Welfen в немецком городе Шонгау, в результате которого несколько человек пострадали, двое получили тяжелые травмы. Как утверждала газета Bild, пострадавшие получили колотые раны. Кроме того, полиция сообщила о задержании 16-летнего подростка.
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