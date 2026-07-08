Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием.

В результате нападения ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.

БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

"Мы исходим из того, что совершивший деяние действовал один, вооружившись ножом и огнестрельным оружием", - сказал Херрманн баварскому телеканалу BR.

В этой связи он опроверг сообщения о том, что нападавших могло быть двое.

Министр также подтвердил информацию, что в результате произошедшего ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.