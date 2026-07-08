Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием.
- В результате нападения ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Подозреваемый в нападении в баварской гимназии действовал в одиночку, вооружившись ножом и огнестрельным оружием, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.
"Мы исходим из того, что совершивший деяние действовал один, вооружившись ножом и огнестрельным оружием", - сказал Херрманн баварскому телеканалу BR.
В этой связи он опроверг сообщения о том, что нападавших могло быть двое.
Министр также подтвердил информацию, что в результате произошедшего ножевые ранения получили две учащиеся гимназии.
Полицейское управление Верхней Баварии - Юг в среду сообщило о происшествии в гимназии Welfen в немецком городе Шонгау, в результате которого несколько человек пострадали, двое получили тяжелые травмы. Как утверждала газета Bild, пострадавшие получили колотые раны. Кроме того, полиция сообщила о задержании 16-летнего подростка.