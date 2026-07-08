Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что приказал нанести удары по всем целям на острове Харк, кроме трубопроводов.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал бить по всем целям на иранском острове Харк, кроме трубопроводов, не исключив возможность новых ударов ночью.
Ранее телеканал Press TV сообщил о взрывах, прогремевших на иранском острове Кешм, а также на острове Харк.
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"Я сказал: не бейте по трубам, бейте по всему остальному, и они (ВС США -ред.) нанесли удары. Возможно, сегодня вечером ударят снова", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.