АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал бить по всем целям на иранском острове Харк, кроме трубопроводов, не исключив возможность новых ударов ночью.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.