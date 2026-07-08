В двух городах объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани и Зеленодольске.
- ГУМЧС России по республике Татарстан призвало принять меры безопасности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани и Зеленодольске, сообщает ГУМЧС России по республике Татарстан.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18