В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропортах Казани и Уфы ввели временные ограничения
4 ноября 2025, 04:43