Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Рудых, директор Анатолия Кашпировского, опроверг сообщения о госпитализации и операциях Кашпировского.
- Кашпировский отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, сообщив, что тот находится дома с семьей и посвящает время воспитанию ребенка, который родился в прошлом году.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что якобы Кашпировского экстренно прооперировали.
"Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал", - сказал Рудых.
По его словам, Кашпировский сознательно отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.
"У него родился ребенок в прошлом году, это, наверное, всем известно. Человек просто захотел заняться семейной жизнью. Просто все, на что у него не хватало времени, он решил сделать сейчас. Сейчас хотя бы чуть-чуть позаниматься ребенком, понянчиться. Просто хочет заниматься семейной жизнью", - добавил Рудых.
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21 января, 17:36