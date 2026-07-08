Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Рудых, директор Анатолия Кашпировского, опроверг сообщения о госпитализации и операциях Кашпировского.

Кашпировский отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, сообщив, что тот находится дома с семьей и посвящает время воспитанию ребенка, который родился в прошлом году.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что якобы Кашпировского экстренно прооперировали.

"Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал", - сказал Рудых.

По его словам, Кашпировский сознательно отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.