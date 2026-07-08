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Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 08.07.2026
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10:10 08.07.2026
Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации

Директор Кашпировского Рудых опроверг сообщения о его госпитализации

© РИА Новости / Замир Усманов | Перейти в медиабанкИзвестный экстрасенс Анатолий Кашпировский
Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Замир Усманов
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Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рудых, директор Анатолия Кашпировского, опроверг сообщения о госпитализации и операциях Кашпировского.
  • Кашпировский отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, сообщив, что тот находится дома с семьей и посвящает время воспитанию ребенка, который родился в прошлом году.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что якобы Кашпировского экстренно прооперировали.
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"Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал", - сказал Рудых.
По его словам, Кашпировский сознательно отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.
"У него родился ребенок в прошлом году, это, наверное, всем известно. Человек просто захотел заняться семейной жизнью. Просто все, на что у него не хватало времени, он решил сделать сейчас. Сейчас хотя бы чуть-чуть позаниматься ребенком, понянчиться. Просто хочет заниматься семейной жизнью", - добавил Рудых.
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