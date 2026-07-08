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Король Карл III посмертно помиловал казненную женщину - РИА Новости, 08.07.2026
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17:00 08.07.2026
Король Карл III посмертно помиловал казненную женщину

Король Карл III посмертно помиловал последнюю казненную женщину в Великобритании

© AP Photo / Kylie CooperКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Kylie Cooper
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис, которая в 1955 году стала последней женщиной, казненной в стране.
  • Смертный приговор Рут Эллис, вынесенный за убийство ее любовника, посмертно заменен на пожизненный тюремный срок.
  • Помилование было рекомендовано из-за исключительных обстоятельств дела, включая свидетельства домашнего насилия, которые сегодня могли бы трактоваться иначе.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис, которая в 1955 году стала последней женщиной, казненной в стране, сообщило в среду британское министерство юстиции.
В 1955 году 28-летняя Рут Эллис застрелила своего любовника, Дэвида Блейкли, от которого ранее терпела жестокие побои. Она была приговорена к смертной казни через повешение несмотря на то, что десятки тысяч людей подписали прошение о ее помиловании. Приговор был приведен в исполнение в том же году.
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"Его Величество король условно помиловал Рут Эллис по рекомендации заместителя премьер-министра (Дэвида Лэмми - ред). Решение отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и принуждающего и контролирующего поведения, которые сегодня могли бы трактоваться иначе, чем тогда", - говорится в заявлении минюста.
В итоге смертельный приговор был посмертно заменен на пожизненный тюремный срок.
Отмечается, что ходатайство о помиловании подали потомки Эллис. Они заявили, что ее поведение было в значительной степени обусловлено домашним насилием, психологическими травмами и прочими обстоятельствами, которые суд не принял во внимание.
"Согласно современному законодательству, вполне возможно, что Рут Эллис могла бы привести доводы об утрате самоконтроля и ограниченной ответственности… Которые могли бы смягчить тяжесть обвинения", - подчеркивается в документе.
Вице-премьер Лэмми заявил, что изменение приговора не отменит произошедшее, но хоть как-то принесет успокоение потомкам Эллис.
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