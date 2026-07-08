Россиянам объяснили, когда можно не платить за капремонт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обязанность платить взносы на капитальный ремонт закреплена за собственниками помещений согласно Жилищному кодексу.
- От взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до пяти лет, а пенсионеры старше 70 лет и другие льготные категории граждан получают компенсации или полное покрытие взносов.
- Долги по капремонту переходят к новому собственнику при продаже квартиры, за просрочку начисляют пени, но участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от пеней.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вокруг взносов на капитальный ремонт до сих пор ходит миф о том, что платить можно не платить, если собственник не подписывал договор. Однако закон прямо закрепляет эту обязанность. О том, кому нужно платить, а кто освобожден, агентству "Прайм" рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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"Тема взносов на капитальный ремонт, на мой взгляд, одна из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ. Вокруг нее до сих пор ходит много мифов вроде "можно не платить, если не подписывал договор". Согласно статьям 158 и 169 Жилищного кодекса, обязанность перечислять эти средства закреплена за собственниками помещений", — пояснил он.
От взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до пяти лет. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50%, старше 80 лет — взносы покрываются полностью. Льготы есть также у инвалидов первой и второй групп и ветеранов труда.
Долги по капремонту переходят к новому собственнику при продаже квартиры. За просрочку начисляют пени по ставке 9,5% годовых. Участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от пеней, заключил Бондарь.
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