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В МЧС рассказали о состоянии калининградских пляжей после урагана - РИА Новости, 08.07.2026
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21:43 08.07.2026 (обновлено: 21:53 08.07.2026)
В МЧС рассказали о состоянии калининградских пляжей после урагана

МЧС: крупных разрушений инфраструктуре пляжей Калининградской области не было

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПляж в Калининградской области
Пляж в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пляж в Калининградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ураган в Калининградской области не принес крупных разрушений инфраструктуре пляжей.
  • Ураганный ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов на побережье Балтийского моря.
  • Калининградский морской канал закрыт для судоходства, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.
КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИА Новости. Крупных разрушений инфраструктуре пляжей Калининградской области ураган, бушующий ночь и утром в среду, не принес, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В Янтарном помяло, унесло к морю зонты и временные кафе-палатки, где-то поломаны ограждения и щиты. Но каких-то серьезных разрушений важной инфраструктуре пляжей не нанес ветер", - сказали в пресс-службе.
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Собеседник агентства отметил, что ветер уже потерял свою разрушительную силу и к вечеру должен утихнуть.
"Сам берег - повлиял ли на него циклон, уже будут оценивать, возможно, специалисты в администрациях курортных прибрежных городов, но сообщений о каких-то серьезных разрушениях в МЧС не поступало. Даже и по брусчатке ничего не сообщали", - добавили в пресс-службе.
Утром в среду, по данным областного ГУ МЧС, ураганный ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря. По информации "Россети Янтарь", восстановлено электричество в 146 населенных пунктах региона.
На сайте "Балтийской судоходной компании" сообщается, что Калининградский морской канал по-прежнему закрыт для судоходства, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.
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