Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 08.07.2026
В Калининградской области частично восстановили электроснабжение

В Калининградской области восстановили электроснабжение в 93 населенных пунктах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики восстановили электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, нарушенное ураганным ветром.
  • Количество бригад энергетиков увеличили до 20, привлекли 23 единицы техники для устранения последствий шторма.
КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное ураганным ветром электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Происходят кратковременные отключения электроэнергии. Непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива. Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах", - написал Беспрозванных в своем канале на платформе "Макс".
Ураганный ветер в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
На Калининградскую область обрушился штормовой циклон
Вчера, 11:01
Он отметил, что количество бригад энергетиков увеличили до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма.
"Железнодорожники устраняют обрыв контактной сети в пригородном сообщении, из-за которого сегодня все поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться", - добавил Беспрозванных.
Губернатор поблагодарил все службы за работу в непростых условиях и попросил жителей региона быть осторожными и без лишней надобности не выходить на улицу, поскольку "погода продолжает бушевать".
По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27-34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море - 3-5 метров.
Накануне Беспрозванных сообщил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за ожидающихся сильного шторма и ветра.
Поваленное дерево в Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Калининградской области ураганный ветер повалил утром более 100 деревьев
Вчера, 12:25
 
Калининградская областьАлексей БеспрозванныхПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала