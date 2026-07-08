В Калининградской области частично восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергетики восстановили электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, нарушенное ураганным ветром.

Количество бригад энергетиков увеличили до 20, привлекли 23 единицы техники для устранения последствий шторма.

КАЛИНИНГРАД, 8 июл – РИА Новости. Энергетики восстановили нарушенное ураганным ветром электроснабжение в 93 населенных пунктах Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

"Происходят кратковременные отключения электроэнергии. Непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива. Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах", - написал Беспрозванных в своем канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что количество бригад энергетиков увеличили до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма.

"Железнодорожники устраняют обрыв контактной сети в пригородном сообщении, из-за которого сегодня все поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться", - добавил Беспрозванных.

Губернатор поблагодарил все службы за работу в непростых условиях и попросил жителей региона быть осторожными и без лишней надобности не выходить на улицу, поскольку "погода продолжает бушевать".

По данным регионального ГУМЧС, ночью и утром в среду по Калининградской области западный и северо-западный ветер может достигать 27-34 метров в секунду. Его дополняют ливни и грозы. Высота волн в Балтийском море - 3-5 метров.