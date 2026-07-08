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Климатолог предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире - РИА Новости, 08.07.2026
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02:20 08.07.2026 (обновлено: 02:21 08.07.2026)
Климатолог предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире

Климатолог Рамдани: засуха может привести к росту мировых цен на кофе и какао

© Depositphotos.com / belchonockКакао-порошок
Какао-порошок - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Depositphotos.com / belchonock
Какао-порошок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Усиление явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао из-за возможной засухи в ключевых сельскохозяйственных регионах Индонезии.
  • Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.
ДЖАКАРТА, 8 июл - РИА Новости. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао, если продолжительная засуха затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии, заявил РИА Новости индонезийский климатолог Адри Рамдани.
"Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
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