Климатолог предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Усиление явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао из-за возможной засухи в ключевых сельскохозяйственных регионах Индонезии.
- Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.
ДЖАКАРТА, 8 июл - РИА Новости. Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао, если продолжительная засуха затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии, заявил РИА Новости индонезийский климатолог Адри Рамдани.
"Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Индонезия входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.