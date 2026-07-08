Кадыров рассказал, почему хотел, чтобы выборы главы Чечни были прямыми

"Если народ не определяет судьбу - с кем им жить, кто должен для них служить - то я не считаю это правильным. Я сам изъявил желание и попросил, чтобы у нас были выборы прямые… Важно для всех, чтобы народ сам голосовал за своего главу республики. Непосредственно за того человека, который будет служить для народа", - сказал Кадыров журналистам.