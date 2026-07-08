Кадыров рассказал, почему хотел, чтобы выборы главы Чечни были прямыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзан Кадыров рассказал, что сам выступал с инициативой о проведении прямых выборов главы Чечни.
- Он отметил, что важно для всех, чтобы народ сам голосовал за главу республики. Непосредственно за того человека, который будет служить для народа.
ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был инициатором того, чтобы главу республики выбирали сами ее жители – чтобы выборы были прямыми.
Кадыров руководит регионом с 2007 года. Прямые выборы главы в республике проходят с 2016 года.
"Если народ не определяет судьбу - с кем им жить, кто должен для них служить - то я не считаю это правильным. Я сам изъявил желание и попросил, чтобы у нас были выборы прямые… Важно для всех, чтобы народ сам голосовал за своего главу республики. Непосредственно за того человека, который будет служить для народа", - сказал Кадыров журналистам.
Кадыров уверен, что выборы в Чечне пройдут открыто
6 июля, 16:41