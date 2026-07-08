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Кадыров рассказал, почему хотел, чтобы выборы главы Чечни были прямыми - РИА Новости, 08.07.2026
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19:24 08.07.2026
Кадыров рассказал, почему хотел, чтобы выборы главы Чечни были прямыми

Кадыров отметил важность того, чтобы народ сам голосовал за главу республики

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров рассказал, что сам выступал с инициативой о проведении прямых выборов главы Чечни.
  • Он отметил, что важно для всех, чтобы народ сам голосовал за главу республики. Непосредственно за того человека, который будет служить для народа.
ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был инициатором того, чтобы главу республики выбирали сами ее жители – чтобы выборы были прямыми.
Кадыров руководит регионом с 2007 года. Прямые выборы главы в республике проходят с 2016 года.
"Если народ не определяет судьбу - с кем им жить, кто должен для них служить - то я не считаю это правильным. Я сам изъявил желание и попросил, чтобы у нас были выборы прямые… Важно для всех, чтобы народ сам голосовал за своего главу республики. Непосредственно за того человека, который будет служить для народа", - сказал Кадыров журналистам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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6 июля, 16:41
 
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