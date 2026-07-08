Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Чечни.
- Председатель избиркома Чечни Умар Байханов подтвердил проверку пакета документов от Кадырова.
ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы региона в сентябре, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Предоставлен перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатов на роль главы Чеченской Республики", - сказал председатель избиркома Чечни Умар Байханов после проверки пакета документов от Кадырова.
Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования. Ранее Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России".
Кадыров уверен, что выборы в Чечне пройдут открыто
6 июля, 16:41