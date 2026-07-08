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Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни - РИА Новости, 08.07.2026
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18:59 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на пост главы Чечни

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Чечни.
  • Председатель избиркома Чечни Умар Байханов подтвердил проверку пакета документов от Кадырова.
ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы региона в сентябре, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Предоставлен перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатов на роль главы Чеченской Республики", - сказал председатель избиркома Чечни Умар Байханов после проверки пакета документов от Кадырова.
Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования. Ранее Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России".
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