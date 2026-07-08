В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Вчера, 06:01