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Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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06:08 08.07.2026
Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине

РИА Новости: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию прояснит позицию США по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • Визит позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений об изменении подхода Трампа.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп якобы изменил свой подход, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Сейчас в прессе появляются сообщения, что якобы он (Трамп – ред.) хочет пересмотреть позицию США и более активно помогать Украине. Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву", - сказал собеседник агентства.
В минувшее воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Вдвоем они посещали российскую столицу и встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого, в течение 2025 года, в Москве неоднократно бывал Уиткофф.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреМоскваСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампДжаред Кушнер
 
 
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