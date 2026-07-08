Удары по югу Ирана не нанесли ущерб АЭС в Бушере, пишут СМИ

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.