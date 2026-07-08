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В иранском Чабахаре электричество отключилось после взрывов - РИА Новости, 08.07.2026
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23:43 08.07.2026
В иранском Чабахаре электричество отключилось после взрывов

IRNA: в городе Чабахар на юге Ирана электричество отключилось после взрывов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Чабахар на юге Ирана прозвучало несколько взрывов, после чего отключилось электричество.
  • В иранских городах Сирик и Бендер-Аббас также сообщалось о взрывах.
ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Электричество в городе Чабахар, расположенном на юге Ирана, отключилось после того, как в нем прозвучали несколько взрывов, передает иранское агентство IRNA.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"Как минимум 10 взрывов прозвучали в городах Конарак и Чабахар. В Чабахаре после этого отключилось электричество", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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