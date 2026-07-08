В иранских городах Конарак и Чабахар прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городах Конарак и Чабахар на юге Ирана прогремели взрывы, передает иранское агентство Mehr.
- Ранее взрывы были зафиксированы в городах Сирик и Бендер-Аббас.
ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранских городах Сирик и Бендер-Аббас. В последнем, как сообщал Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
"Взрывы слышны в городах Конарак и Чабахар", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.