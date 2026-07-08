В Иране пригрозили США "устроить ад" в случае наземной операции

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. США не осмелятся на наземную операцию против Ирана, иначе вооруженные силы исламской республики устроят "ад" американским войскам, заявил глава штаба армии Ирана Хабиболла Сайяри.

Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.