В Иране пригрозили США "устроить ад" в случае наземной операции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава штаба армии Ирана Хабиболла Сайяри заявил, что вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят США провести наземную операцию и пообещали "ад" американским войскам в случае попытки высадки.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия мощных ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте и обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. США не осмелятся на наземную операцию против Ирана, иначе вооруженные силы исламской республики устроят "ад" американским войскам, заявил глава штаба армии Ирана Хабиболла Сайяри.
"Вооруженные силы Исламской Республики Иран … столь сильны и непоколебимы на поле боя, что враг больше даже не подумает высадить войска на берега Ирана. Враг знает, что, если он осмелится на такую глупость, то войдет в ад, выхода из которого ему не будет. Я обещаю, что враг, как бы он ни храбрился, не посмеет высадить войска на наши берега", – приводит слова Сайяри агентство IRNA.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.