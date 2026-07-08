В переговорах с Ираном больше нет смысла, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла.
- По его мнению, это пустая трата времени.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в переговорах с Ираном больше нет смысла.
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"Насколько я понимаю, иметь с ними дело - пустая трата времени... Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время", - сказал Трамп журналистам в Анкаре.
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