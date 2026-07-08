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Один человек погиб, еще двое пострадали из-за новых атак США по Ирану - РИА Новости, 08.07.2026
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11:02 08.07.2026 (обновлено: 15:01 08.07.2026)
Один человек погиб, еще двое пострадали из-за новых атак США по Ирану

Хаяти: один человек погиб из-за атак США по провинции Хузестан в Иране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИран
Иран - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак США по провинции Хузестан на юго-западе Ирана один человек погиб, еще двое были ранены.
  • Удары были нанесены по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое были ранены в результате атак США в среду утром по провинции Хузестан на юго-западе Ирана, заявил глава отдела безопасности провинции Валиолла Хаяти.
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"Сегодня утром враг нанес удары по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. К сожалению, в результате атак один человек погиб, еще двое были ранены", – приводит слова Хаяти агентство Fars.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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