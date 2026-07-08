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США ночью атаковали две военных базы на юге Ирана - РИА Новости, 08.07.2026
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10:24 08.07.2026 (обновлено: 10:43 08.07.2026)
США ночью атаковали две военных базы на юге Ирана

Джаханиан: США ночью атаковали две иранских военных базы в Бушере

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США атаковали две иранские военные базы в провинции Бушер.
  • О человеческих потерях в результате атаки пока не сообщалось.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. США ночью атаковали две иранских военных базы в провинции Бушер на юге исламской республики, заявил глава отдела безопасности провинции Эхсан Джаханиан.
«
"Сегодня ночью враг атаковал военную базу в округе Дашти и военную базу в окрестностях города Чогадак. До настоящего момента о человеческих потерях в результате этих преступных действий не сообщалось", – приводит слова Джаханиана агентство Fars.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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