США ночью атаковали две военных базы на юге Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США атаковали две иранские военные базы в провинции Бушер.
- О человеческих потерях в результате атаки пока не сообщалось.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. США ночью атаковали две иранских военных базы в провинции Бушер на юге исламской республики, заявил глава отдела безопасности провинции Эхсан Джаханиан.
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"Сегодня ночью враг атаковал военную базу в округе Дашти и военную базу в окрестностях города Чогадак. До настоящего момента о человеческих потерях в результате этих преступных действий не сообщалось", – приводит слова Джаханиана агентство Fars.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.