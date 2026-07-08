В Иране сообщили о взрывах в районе Бушера

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе города Бушер на юге Ирана были слышны звуки взрывов.

Агентство Mehr сообщило о взрывах на фоне нового обмена ударами между Ираном и США.

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в районе города Бушер на юге Ирана, сообщило агентство Взрыв был слышен в районе города Бушер на юге Ирана, сообщило агентство Mehr

"Звуки нескольких взрывов были слышны в городе Бушер и прилегающих к нему районах", - говорится в сообщении.

США. Агентство не уточняет их происхождения, однако сообщает об этом на фоне нового обмена ударами между Ираном

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.