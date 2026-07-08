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В Иране сообщили о взрывах в районе Бушера - РИА Новости, 08.07.2026
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09:49 08.07.2026 (обновлено: 09:52 08.07.2026)
В Иране сообщили о взрывах в районе Бушера

Mehr: на юге Ирана в районе города Бушер прогремели взрывы

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе города Бушер на юге Ирана были слышны звуки взрывов.
  • Агентство Mehr сообщило о взрывах на фоне нового обмена ударами между Ираном и США.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Взрыв был слышен в районе города Бушер на юге Ирана, сообщило агентство Mehr.
"Звуки нескольких взрывов были слышны в городе Бушер и прилегающих к нему районах", - говорится в сообщении.
Агентство не уточняет их происхождения, однако сообщает об этом на фоне нового обмена ударами между Ираном и США.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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