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Иран обвинил США в подрыве действенности положений меморандума - РИА Новости, 08.07.2026
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09:49 08.07.2026 (обновлено: 11:18 08.07.2026)
Иран обвинил США в подрыве действенности положений меморандума

МИД Ирана: удары США и отмена лицензии на нефть делают меморандум неэффективным

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что повторные удары США по Ирану и отмена лицензии на продажу иранской нефти делают положения меморандума о прекращении боевых действий неэффективными.
  • Ведомство возложило ответственность за опасные последствия эскалации на США.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Повторные удары США по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Ираном нефти делают положения меморандума о прекращении боевых действий неэффективными, заявило министерство иностранных дел Ирана.
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"Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана вместе с решение министерства финансов США об отмене разрешения на продажу иранской нефти..., нарушение иранских норм для Ормузского пролива, а также военная агрессия Израиля против Ливана сделали важные и основополагающие положения неэффективными. Ответственность за опасные последствия этой эскалации лежит на вероломном режиме США", - говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана также призвал ближневосточные страны запретить США использование свои территории для атак на территорию страны.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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