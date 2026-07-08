Иран обвинил США в подрыве действенности положений меморандума

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Ирана заявил, что повторные удары США по Ирану и отмена лицензии на продажу иранской нефти делают положения меморандума о прекращении боевых действий неэффективными.

Ведомство возложило ответственность за опасные последствия эскалации на США.

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Повторные удары США по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Ираном нефти делают положения меморандума о прекращении боевых действий неэффективными, заявило министерство иностранных дел Ирана.

« "Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана вместе с решение министерства финансов США об отмене разрешения на продажу иранской нефти..., нарушение иранских норм для Ормузского пролива , а также военная агрессия Израиля против Ливана сделали важные и основополагающие положения неэффективными. Ответственность за опасные последствия этой эскалации лежит на вероломном режиме США", - говорится в заявлении ведомства.

МИД Ирана также призвал ближневосточные страны запретить США использование свои территории для атак на территорию страны.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.