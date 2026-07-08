Иран обвинил США в нарушении пунктов меморандума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана заявил, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары по Ирану были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Иранский МИД заявил, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами, сообщает телеканал Press TV.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.