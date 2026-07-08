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Иран обвинил США в нарушении пунктов меморандума - РИА Новости, 08.07.2026
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02:41 08.07.2026
Иран обвинил США в нарушении пунктов меморандума

МИД Ирана обвинил США в нарушении пунктов меморандума о взаимопонимании

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что удары по Ирану были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Иранский МИД заявил, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами, сообщает телеканал Press TV.
"Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьезное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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