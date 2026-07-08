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Президент Ирана возвращается в страну после ударов США, утверждает Reuters - РИА Новости, 08.07.2026
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02:18 08.07.2026 (обновлено: 02:19 08.07.2026)
Президент Ирана возвращается в страну после ударов США, утверждает Reuters

Reuters: Пезешкиан возвращается в Иран из Ирака на фоне ударов США

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское государственное телевидение.
"Пезешкиан покидает Ирак и едет в Иран после ударов США по южным частям Ирана", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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