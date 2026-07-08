Президент Ирана возвращается в страну после ударов США, утверждает Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское государственное телевидение.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.