Тюменская область на "Иннопроме" презентовала свой инвестпотенциал

Особый акцент Пантелеев сделал на разработке инвестиционной стратегии Тюменской области до 2050 года и основных направлениях развития региона. По его словам, в регионе делают ставку как на традиционные отрасли, так и на развитие креативного кластера, "создавая условия, в которых бизнес, культура и инновации работают как единый механизм".