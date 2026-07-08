Тюменская область на "Иннопроме" презентовала свой инвестпотенциал

ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Тюменской области презентовала инвестиционный потенциал региона на международной выставке "Иннопром-2026", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Инвестиционный потенциал презентовали на выставке "Иннопром-2026". На стенде "Сбера" замгубернатора Андрей Пантелеев представил инвесторам, представителям бизнес-объединений, институтов развития, финансовых структур инвестиционную и туристическую привлекательность региона, концепцию всероссийского термального курорта спортивно-оздоровительного формата", - говорится в сообщении.
Особый акцент Пантелеев сделал на разработке инвестиционной стратегии Тюменской области до 2050 года и основных направлениях развития региона. По его словам, в регионе делают ставку как на традиционные отрасли, так и на развитие креативного кластера, "создавая условия, в которых бизнес, культура и инновации работают как единый механизм".
Инвестиционную команду региона, приоритетные проекты, инструменты сопровождения от концепции проекта до запуска производства представил гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. Промышленные и инфраструктурные инициативы нефтегазового кластера презентовал директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев. Про индустриальные парки рассказал гендиректор Агентства инфраструктурного развития Антон Ермолаев.
"Тюменская область подтвердила готовность сопровождать инвесторов на всех этапах, предложив прозрачные инструменты поддержки и готовые площадки в индустриальных парках. Итогом встречи стали новые контакты и бизнес-партнеры", - отмечается в сообщении.