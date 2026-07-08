В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, сбитого на переходе в Ингушетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятилетний мальчик, сбитый автомобилем на пешеходном переходе в Магасе, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, который сбил мальчика, скрылся с места происшествия, но позже был найден и задержан, возбуждено уголовное дело.
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик, которого сбила автомашина на пешеходном переходе в столице Ингушетии, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
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"Состояние поступившего после ДТП ребенка стабильно тяжелое, он находится в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы, угрозы жизни нет. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.
Региональное МВД сообщало, что вечером 7 июля в Магасе водитель автомобиля Hyundai Solaris на регулируемом пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, а находившийся за рулем иномарки 31-летний житель селения Яндаре скрылся с места происшествия. Позже его нашли и задержали, возбуждено уголовное дело.