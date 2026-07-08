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В правительстве рассказали о работе над мерами по борьбе с дипфейками - РИА Новости, 08.07.2026
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15:15 08.07.2026 (обновлено: 15:16 08.07.2026)
В правительстве рассказали о работе над мерами по борьбе с дипфейками

Вице-премьер Григоренко: закон об ИИ позволит защитить россиян от дипфейков

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей.
  • Закон предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ.
  • Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а положения о требованиях к суверенным и национальным моделям, их учету, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности заработают с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России в рамках закона о развитии технологий ИИ в России работает над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Госдума во вторник приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
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В Минцифры ранее отмечали, что закон установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
"Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности – от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков", - сообщил Григоренко.
Согласно документу, отдельная статья посвящена использованию результатов интеллектуальной деятельности. Не будет считаться нарушением авторских прав обработка информации, содержащейся в объектах авторского права, для обучения суверенных и национальных моделей - при условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.
Закон предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между пользователем и тем, кто предоставляет возможность применения модели.
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