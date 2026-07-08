В правительстве рассказали о работе над мерами по борьбе с дипфейками

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей.

Закон предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ.

Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а положения о требованиях к суверенным и национальным моделям, их учету, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности заработают с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России в рамках закона о развитии технологий ИИ в России работает над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Госдума во вторник приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

В Минцифры ранее отмечали, что закон установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

"Закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Это необходимо не только для поддержки отечественных ИИ-решений, но и для защиты граждан от угроз, связанных с этой технологией. В частности – от угрозы дипфейков. Уже работаем над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков", - сообщил Григоренко.

Согласно документу, отдельная статья посвящена использованию результатов интеллектуальной деятельности. Не будет считаться нарушением авторских прав обработка информации, содержащейся в объектах авторского права, для обучения суверенных и национальных моделей - при условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.

Закон предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между пользователем и тем, кто предоставляет возможность применения модели.

Владельцы крупных сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки.