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Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России - РИА Новости, 08.07.2026
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14:34 08.07.2026 (обновлено: 14:41 08.07.2026)

Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о разработке, внедрении и применении больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.
  • Закон вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, которые должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
  • Разработчики моделей получат доступ к государственным данным для обучения нейросетей и мерам государственной поддержки.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
Согласно документу, закон регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это программы, содержащие не менее миллиарда параметров, способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его, и являющиеся основой для создания различных видов программного обеспечения.
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17 июня, 12:52
Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юрлицом, полностью контролируемая им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки - финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к таким данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности.
Закон предусматривает маркировку информационных материалов в аудио- и визуальной форме, созданных с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между пользователем и тем, кто предоставляет возможность применения модели. Владельцы крупных сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки.
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Правительство получит право устанавливать случаи, когда в государственных информационных системах и других чувствительных сферах допускается применение исключительно суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будут определяться по согласованию с Центральным банком. При этом требование об обязательном использовании российских моделей до 1 сентября 2032 года не будет распространяться на уже работающие системы - но только при условии обработки и хранения данных на территории России.
Закон также закрепляет полномочия президента утверждать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительства — координировать деятельность ведомств в этой сфере. Уполномоченный орган в сфере информационных технологий займется анализом развития отрасли, методической поддержкой госорганов и выработкой мер стимулирования.
Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября. Положения о требованиях к суверенным и национальным моделям, их учете, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности заработают с 1 марта 2027 года.
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