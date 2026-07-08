Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсоне ликвидировали сотрудника ТЦК, вербовавшего молодежь в националисты.
- Ликвидация произошла по наводке местных жителей.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сотрудник ТЦК, вербовавший молодежь в националисты, ликвидирован в Херсоне по наводке местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Херсона активно информируют российских военнослужащих о перемещении "людоловов" из ТЦК, которые пытаются забрать оставшихся в городе мужчин, подлежащих мобилизации. В частности, наши операторы FPV-дронов уничтожили местного "ТЦКшника", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудника украинского военкомата звали Иван Черемисин, он служил в звании капитана. Был участником конфликта на юго-востоке Украины в составе медийного подразделения националистки Юлии "Тайры" Паевской. С началом СВО перевелся в ТЦК, чтобы "сохранить себе жизнь". Черемисин вербовал и обучал молодежь в националистические организации, такие как "Пласт". Последняя насчитывает тысячи членов и определяет себя как национальную скаутскую организацию Украины, считая себя преемницей основанного в 1912 году во Львове "Пласта". Членами данной молодежной организации были в том числе Степан Бандера и Роман Шухевич.