Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне сотрудника ТЦК ликвидировали по наводке местных жителей - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 08.07.2026
В Херсоне сотрудника ТЦК ликвидировали по наводке местных жителей

В Херсоне ликвидировали сотрудника ТЦК, вербовавшего молодежь в националисты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсоне ликвидировали сотрудника ТЦК, вербовавшего молодежь в националисты.
  • Ликвидация произошла по наводке местных жителей.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сотрудник ТЦК, вербовавший молодежь в националисты, ликвидирован в Херсоне по наводке местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Херсона активно информируют российских военнослужащих о перемещении "людоловов" из ТЦК, которые пытаются забрать оставшихся в городе мужчин, подлежащих мобилизации. В частности, наши операторы FPV-дронов уничтожили местного "ТЦКшника", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудника украинского военкомата звали Иван Черемисин, он служил в звании капитана. Был участником конфликта на юго-востоке Украины в составе медийного подразделения националистки Юлии "Тайры" Паевской. С началом СВО перевелся в ТЦК, чтобы "сохранить себе жизнь". Черемисин вербовал и обучал молодежь в националистические организации, такие как "Пласт". Последняя насчитывает тысячи членов и определяет себя как национальную скаутскую организацию Украины, считая себя преемницей основанного в 1912 году во Львове "Пласта". Членами данной молодежной организации были в том числе Степан Бандера и Роман Шухевич.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Лубинец: сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всей Украины
Вчера, 16:40
 
ХерсонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала