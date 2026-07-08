Рейтинг@Mail.ru
Тысячи иракских шиитов собрались в Эн-Наджафе попрощаться с Хаменеи - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 08.07.2026
Тысячи иракских шиитов собрались в Эн-Наджафе попрощаться с Хаменеи

В Эн-Наджафе иракские шииты собрались на прощание с Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с аятоллой Али Хаменеи проходит в иракском городе Эн-Наджафе.
  • В связи с траурными мероприятиями аэропорт Эн-Наджафа будет закрыт для полетов до 4:00 часов по местному времени четверга, 9 июля.
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим верховным лидером Ирана, шиитским духовным лидером аятоллой Али Хаменеи проходит в иракском городе Эн-Наджафе, куда доставили тело Хаменеи из Ирана, сообщает государственное телевидение Ирака.
Эн-Наджаф, где похоронен почитаемый шиитами зять мусульманского пророка Мухаммеда Али, считается одним из священных городов шиитов.
На кадрах видно, что тысячи людей, в том числе иракское руководство, политики, мусульманское и христианское духовенство, собрались на церемонию прощания на площади Эн-Наджафа. На прощании также присутствуют лидеры военизированных проиранских группировок и шиитского народного ополчения.
Согласно сообщению администрации аэропорта Эн-Наджафа, в связи с траурными мероприятиями он будет закрыт для полетов до 4.00 часов по местному времени (совпадает с мск) четверга, 9 июля.
Как передавало агентство новостей Ирака INA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, который прилетел в Ирак во главе иранской делегации, выразил благодарность за "достойную позицию, занятую правительством и народом Ирака", и высоко оценил "значительные усилия и содействие", оказанное в связи с проведением траурных мероприятий по случаю кончины аятоллы Хаменеи. Пезешкиан заявил, что "глубокие узы связывают народы Ирака и Ирана".
Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в городе Кум - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Куме проходит прощание с Хаменеи
Вчера, 13:27
 
В миреИракИранАли ХаменеиМасуд ПезешкианМухаммед Али (Кассиус Клей)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала