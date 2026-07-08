Тысячи иракских шиитов собрались в Эн-Наджафе попрощаться с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с аятоллой Али Хаменеи проходит в иракском городе Эн-Наджафе.

В связи с траурными мероприятиями аэропорт Эн-Наджафа будет закрыт для полетов до 4:00 часов по местному времени четверга, 9 июля.

ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим верховным лидером Ирана, шиитским духовным лидером аятоллой Али Хаменеи проходит в иракском городе Эн-Наджафе, куда доставили тело Хаменеи из Ирана, сообщает государственное телевидение Ирака.

Эн-Наджаф, где похоронен почитаемый шиитами зять мусульманского пророка Мухаммеда Али , считается одним из священных городов шиитов.

На кадрах видно, что тысячи людей, в том числе иракское руководство, политики, мусульманское и христианское духовенство, собрались на церемонию прощания на площади Эн-Наджафа. На прощании также присутствуют лидеры военизированных проиранских группировок и шиитского народного ополчения.

Согласно сообщению администрации аэропорта Эн-Наджафа, в связи с траурными мероприятиями он будет закрыт для полетов до 4.00 часов по местному времени (совпадает с мск) четверга, 9 июля.