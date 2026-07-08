Причастные к делу против Гуцул получили карьерные выгоды, считает ее муж

Краткий пересказ от РИА ИИ Муж главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем заявил, что все причастные к уголовному делу против нее получили карьерные или политические выгоды.

Он считает, что те, кто участвовал в осуждении Евгении, ответят за свои действия.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все причастные к уголовному делу против главы Гагаузии Евгении Гуцул получили карьерные или политические выгоды, заявил РИА Новости ее муж Артем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам лишения свободы в первой инстанции.

"Все, что связано с Евгенией Гуцул, ее арест, все люди, которые там причастны, у них или политически карьера пошла вверх, или юридически. То есть, это все связано. И это не первый случай. Здесь цепочка очень огромная. Мне кажется, начиная от полицейских, заканчивая президентом. Мне кажется, потому что такое дело - это только рука президента", - сказал Артем.

Супруг обратил внимание на то, что дело шито белыми нитками. "Есть другой состав - апелляционный суд, который, я до последнего надеялся, что они хотя бы изменят меру пресечения, хотя бы на домашний арест. Потому что это цирк, скажем так, по-другому я не могу сказать. Прокуроры, которые назначали это все дело, прописали все белыми нитками, 10 тысяч страниц, которые никто не понимает, кроме них же. Мне кажется, они сами не поняли, что там написали", - подчеркнул он.

Артем считает, что те, кто участвовал в осуждении Евгении, ответят за свои действия.

"Но в жизни есть такая вещь, как бумеранг. То есть, все встанет на свои места. И те люди, которые ради карьеры, ради каких-то должностей сотворили такое злодеяние над человеком, над матерью двоих несовершеннолетних детей, им это все воздастся. Рано или поздно. Власть не вечна, все поменяется, и эти люди, которые ставили туда подписи и это все исполняли, они будут отвечать", - отметил он.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.