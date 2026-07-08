Рейтинг@Mail.ru
Причастные к делу против Гуцул получили карьерные выгоды, считает ее муж - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 08.07.2026
Причастные к делу против Гуцул получили карьерные выгоды, считает ее муж

Муж Гуцул считает, что причастные к делу против нее получили карьерные выгоды

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муж главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем заявил, что все причастные к уголовному делу против нее получили карьерные или политические выгоды.
  • Он считает, что те, кто участвовал в осуждении Евгении, ответят за свои действия.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все причастные к уголовному делу против главы Гагаузии Евгении Гуцул получили карьерные или политические выгоды, заявил РИА Новости ее муж Артем.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам лишения свободы в первой инстанции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Муж Гуцул рассказал об условиях содержания главы Гагаузии в тюрьме
Вчера, 20:42
"Все, что связано с Евгенией Гуцул, ее арест, все люди, которые там причастны, у них или политически карьера пошла вверх, или юридически. То есть, это все связано. И это не первый случай. Здесь цепочка очень огромная. Мне кажется, начиная от полицейских, заканчивая президентом. Мне кажется, потому что такое дело - это только рука президента", - сказал Артем.
Супруг обратил внимание на то, что дело шито белыми нитками. "Есть другой состав - апелляционный суд, который, я до последнего надеялся, что они хотя бы изменят меру пресечения, хотя бы на домашний арест. Потому что это цирк, скажем так, по-другому я не могу сказать. Прокуроры, которые назначали это все дело, прописали все белыми нитками, 10 тысяч страниц, которые никто не понимает, кроме них же. Мне кажется, они сами не поняли, что там написали", - подчеркнул он.
Артем считает, что те, кто участвовал в осуждении Евгении, ответят за свои действия.
"Но в жизни есть такая вещь, как бумеранг. То есть, все встанет на свои места. И те люди, которые ради карьеры, ради каких-то должностей сотворили такое злодеяние над человеком, над матерью двоих несовершеннолетних детей, им это все воздастся. Рано или поздно. Власть не вечна, все поменяется, и эти люди, которые ставили туда подписи и это все исполняли, они будут отвечать", - отметил он.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор
Вчера, 16:07
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Книга Евгении Гуцул вызвала широкий отклик за рубежом, заявил ее муж
Вчера, 21:07
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала