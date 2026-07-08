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Книга Евгении Гуцул вызвала широкий отклик за рубежом, заявил ее муж - РИА Новости, 08.07.2026
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21:07 08.07.2026 (обновлено: 21:15 08.07.2026)
Книга Евгении Гуцул вызвала широкий отклик за рубежом, заявил ее муж

Артем Гуцул: книга Евгении Гуцул произвела фурор в зарубежных странах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Книга главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" вызвала широкий отклик за рубежом.
  • Муж Гуцул выразил надежду, что внимание международного сообщества поможет повлиять на ситуацию.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Книга содержащейся в тюрьме главы Гагаузии Евгении Гуцул уже вызвала широкий отклик за рубежом, заявил РИА Новости ее муж Артем, выразив надежду на то, что внимание международного сообщества поможет повлиять на ситуацию.
Книгу находящейся в тюрьме главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве.
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Вчера, 20:42
"Даже когда вышла книга Евгении Александровны Гуцул, она произвела фурор в зарубежных странах. В Турции, в Италии, я читал, в Испании, в России, во многих странах. Я считаю, что если об этом будет очень много говориться и обсуждаться на высоких уровнях, я думаю, как-то это повлияет по-любому на решение", - сказал Артем.
Супруг отметил, что книга написана Евгенией с искренностью, исходя из реалий жизни.
"Я думаю, все-таки сработает эта человечность, потому что книга очень искренняя, она написана из жизни Евгении, то, что происходило. Когда ты ее читаешь, нормального человека берет за душу, ты проникаешься этими эмоциями. И я думаю, что это пойдет на пользу людям, которые ее туда и заперли. Думаю, где-то проснется эта милость, что ли, понимание жизни, понимание человеческих ценностей, которые пробудят на изменение содержания под стражей", - пояснил он.
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В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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В миреГагаузияМолдавияРоссияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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