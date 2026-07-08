Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в старой тюрьме в Кишиневе, построенной при Екатерине II.

Книгу Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» впервые презентовали в Москве.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в очень старой тюрьме в Кишиневе, которая была построена при Екатерине II, рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости ее сестра Алена Буюклы.

Книгу находящейся в тюрьме главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве.

"Здание тюрьмы очень старое, оно построено при Екатерине II, да, окна там из пластика, но само здание старое, поэтому там вонь, там сырость, там тараканы и мыши водятся", - рассказала Буюклы после презентации.

Сама Гуцул раньше говорила, что из окна ее камеры не видно неба, только бетонную стену с колючей проволокой и сторожевую башню.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.