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Евгения Гуцул находится в тюрьме, построенной при Екатерине II - РИА Новости, 08.07.2026
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20:45 08.07.2026 (обновлено: 20:50 08.07.2026)
Евгения Гуцул находится в тюрьме, построенной при Екатерине II

Гуцул находится в старой тюрьме Кишинева, построенной при Екатерине II

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в старой тюрьме в Кишиневе, построенной при Екатерине II.
  • Книгу Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» впервые презентовали в Москве.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в очень старой тюрьме в Кишиневе, которая была построена при Екатерине II, рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости ее сестра Алена Буюклы.
Книгу находящейся в тюрьме главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве.
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"Здание тюрьмы очень старое, оно построено при Екатерине II, да, окна там из пластика, но само здание старое, поэтому там вонь, там сырость, там тараканы и мыши водятся", - рассказала Буюклы после презентации.
Сама Гуцул раньше говорила, что из окна ее камеры не видно неба, только бетонную стену с колючей проволокой и сторожевую башню.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЕкатерина IIМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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