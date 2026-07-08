Муж Гуцул рассказал об условиях содержания главы Гагаузии в тюрьме

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в учреждении закрытого типа и практически лишена общения с внешним миром.

Муж Евгении Гуцул сообщил, что свидания с ней проходят раз в три месяца (длинные) и раз в месяц (короткие, за стеклом).

В Москве впервые презентовали книгу главы Гагаузии «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме остаются крайне строгими, она находится в учреждении закрытого типа, практически лишена общения с внешним миром, заявил РИА Новости ее муж Артем.

Книгу главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве

"Условия в тюрьме также плохие и остались. Там невозможно (установить - ред.) хорошие, потому что это самая суровая закрытого типа тюрьма. Там даже прогулки у нее проходят в закрытом типе. То есть стены и два кусочка шифера. Это вся ее свобода. Она не может ни с кем общаться, кроме адвокатов. Она виделась только со мной, с мамой и с адвокатом", - сказал Артем.

По его словам, длинные свидания его с Евгенией проходят раз в три месяца, а короткого типа, час времени за стеклом - раз в месяц.

"То есть это без детей. Только я и она. Минут 40 из часа нашего общения это связано с людьми. Она и там очень переживает за свой народ и всем всегда посылает большой привет и всегда говорит, что она выйдет и закончит все то, что она говорила людям", - пояснил супруг.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.