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Муж Гуцул рассказал об условиях содержания главы Гагаузии в тюрьме - РИА Новости, 08.07.2026
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20:42 08.07.2026 (обновлено: 20:49 08.07.2026)
Муж Гуцул рассказал об условиях содержания главы Гагаузии в тюрьме

Артем Гуцул: условия содержания Евгении в тюрьме остаются крайне строгими

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится в учреждении закрытого типа и практически лишена общения с внешним миром.
  • Муж Евгении Гуцул сообщил, что свидания с ней проходят раз в три месяца (длинные) и раз в месяц (короткие, за стеклом).
  • В Москве впервые презентовали книгу главы Гагаузии «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме остаются крайне строгими, она находится в учреждении закрытого типа, практически лишена общения с внешним миром, заявил РИА Новости ее муж Артем.
Книгу главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве.
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"Условия в тюрьме также плохие и остались. Там невозможно (установить - ред.) хорошие, потому что это самая суровая закрытого типа тюрьма. Там даже прогулки у нее проходят в закрытом типе. То есть стены и два кусочка шифера. Это вся ее свобода. Она не может ни с кем общаться, кроме адвокатов. Она виделась только со мной, с мамой и с адвокатом", - сказал Артем.
По его словам, длинные свидания его с Евгенией проходят раз в три месяца, а короткого типа, час времени за стеклом - раз в месяц.
"То есть это без детей. Только я и она. Минут 40 из часа нашего общения это связано с людьми. Она и там очень переживает за свой народ и всем всегда посылает большой привет и всегда говорит, что она выйдет и закончит все то, что она говорила людям", - пояснил супруг.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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