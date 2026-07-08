Книга Гуцул дойдет до читателей во всем мире, уверена ее сестра

Краткий пересказ от РИА ИИ Книга Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" состоит из писем и обращений и была впервые представлена в Москве.

Ее сестра уверена, что книга главы Гагаузии дойдет до читателей во всем мире, несмотря на оказываемое в Молдавии давление.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Книга находящейся в тюрьме главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" дойдет до читателей во всем мире, несмотря на оказываемое в Молдавии давление, заявила РИА Новости сестра главы автономии Алена Буюклы.

Впервые презентация книги Гуцул , состоящей из писем и обращений, прошла в Москве

"Это книга, что написала Евгения. Эти 30 писем — обращение к семье, обращение к политикам, обращение к своей команде... Я думаю, что эта книга, она дойдет во все уголки и Молдовы, и всего СНГ и всего мира. И я думаю, что люди, прочитав эту книгу, большинство людей задумаются", — сказала Буюклы.

По ее словам, семья приехала на презентацию в Москву, чтобы поддержать Гуцул, поскольку в самой Молдавии им запрещают высказывать свое мнение. Сестра главы автономии также рассказала, что Гуцул сейчас содержится в одиночной камере, а связь с ней удается поддерживать лишь по телефону через громкую связь во время разрешенных звонков матери.

"Кроме того, серьезное психологическое давление испытывают дети Евгении, младшему из которых всего четыре года. Но мы надеемся, что в скором времени этот кошмар закончится", — добавила Буюклы.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, в связи с чем власти автономии вправе выбрать нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в жестком политическом давлении на автономию.