Рейтинг@Mail.ru
Книгу главы Гагаузии, находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 08.07.2026
Книгу главы Гагаузии, находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве

Книгу Евгении Гуцул впервые презентовали в Москве

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Книгу главы Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» впервые презентовали в Москве.
  • Книга представлена на трех языках: русском, английском и турецком, и состоит из тридцати писем, написанных Гуцул из заключения.
  • В книге Гуцул раскрывает полную картину своего преследования, анализирует ход судебного разбирательства и описывает условия содержания в камере.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Книгу заключенной под стражу главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Издание, представляющее сборник из тридцати писем, появилось в мае 2026 года. Оно представлено на трех языках: на русском, английском и турецком. Первым городом презентации стала Москва. Поддержать автора пришли политики из России и Молдавии, известные телеведущие, в видеообращении выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Власти Молдавии много лет ограничивают полномочия Гагаузии, заявила Гуцул
9 июня, 17:12
Через письма, автор, находящаяся в заключении, обращается к своей семье, адвокатам, народу автономии, журналистам.
В книге Гуцул раскрывает полную картину своего преследования, указывая на причины ее заключения. Глава автономии подвергает анализу ход судебного разбирательства и задается вопросом о борьбе с несправедливостью. Гуцул также отмечает условия содержания в камере, в одном из писем женщина признается, что там сыро, повсюду плесень, а по ночам бегают тараканы и мыши.
"Я гагаузка. Мой народ немногочислен, но сплочен и силен духом. Нас не раз пытались заставить замолчать за то, что мы выбирали свой путь. И тем ценнее поддержка. Здесь, в России, меня услышали и не оставили одну. Благодаря вам дверь в новую жизнь остается открытой - в ту жизнь, которая начнется, когда все это закончится", - прозвучало в письменном обращении Гуцул к участникам презентации, зачитанном ее мужем.
Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока "Победа", экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер, присутствовавшая на презентации, подчеркнула, что книга создавалась не для рекламной акции.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая Апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор
Вчера, 16:07
 
В миреРоссияМолдавияЕвгения ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала