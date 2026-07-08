Книгу главы Гагаузии, находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Книгу главы Гагаузии Евгении Гуцул «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» впервые презентовали в Москве.

Книга представлена на трех языках: русском, английском и турецком, и состоит из тридцати писем, написанных Гуцул из заключения.

В книге Гуцул раскрывает полную картину своего преследования, анализирует ход судебного разбирательства и описывает условия содержания в камере.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Книгу заключенной под стражу главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Издание, представляющее сборник из тридцати писем, появилось в мае 2026 года. Оно представлено на трех языках: на русском, английском и турецком. Первым городом презентации стала Москва . Поддержать автора пришли политики из России и Молдавии, известные телеведущие, в видеообращении выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Через письма, автор, находящаяся в заключении, обращается к своей семье, адвокатам, народу автономии, журналистам.

В книге Гуцул раскрывает полную картину своего преследования, указывая на причины ее заключения. Глава автономии подвергает анализу ход судебного разбирательства и задается вопросом о борьбе с несправедливостью. Гуцул также отмечает условия содержания в камере, в одном из писем женщина признается, что там сыро, повсюду плесень, а по ночам бегают тараканы и мыши.

"Я гагаузка. Мой народ немногочислен, но сплочен и силен духом. Нас не раз пытались заставить замолчать за то, что мы выбирали свой путь. И тем ценнее поддержка. Здесь, в России, меня услышали и не оставили одну. Благодаря вам дверь в новую жизнь остается открытой - в ту жизнь, которая начнется, когда все это закончится", - прозвучало в письменном обращении Гуцул к участникам презентации, зачитанном ее мужем.

Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока "Победа", экс-депутат парламента Молдавии Марина Таубер, присутствовавшая на презентации, подчеркнула, что книга создавалась не для рекламной акции.