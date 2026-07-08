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Шор рассказал, как Гуцул стала основным оппонентом властей Молдавии - РИА Новости, 08.07.2026
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15:58 08.07.2026
Шор рассказал, как Гуцул стала основным оппонентом властей Молдавии

Шор: Гуцул стала жертвой властей Молдавии из-за активной пророссийской позиции

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул стала основным оппонентом правящей партии Молдавии и была лишена свободы из-за активного продвижения пророссийской позиции, заявил Илан Шор.
  • Шор считает, что молдавские власти сфабриковали дело против Гуцул, так как пророссийская оппозиция набирала популярность среди населения.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгений Гуцул превратилась в основного оппонента правящей партии Молдавии и был лишена свободы из-за активного продвижения пророссийской позиции в республике, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Книгу главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве.
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"Евгения не скрывала своей открытой позиции, что дружба с Россией это один из наиболее лучших путей развития для республики Молдова… Пророссийская оппозиция набирала обороты все больше и больше среди населения, молдавские власти поняли прекрасно, что их рейтинги и то вранье, которое они несут гражданам, вскрываются, им это не понравилось, и они решили вопрос радикально, сфабриковали дело", - заявил Шор на презентации книги.
По его словам, Гуцул возглавляет крупнейший русскоязычный регион Молдовы, где люди верят, что им чужды нетрадиционные ценности.
Он отметил, что глава Гагаузии регулярно посещала Россию, общалась с политиками и рассказывала об этом на родине, что не нравилось властям, которые предпочитали бороться "не с бедностью, а со своими гражданами и с оппозицией. "Женя стала главным объектом борьбы действующего молдавского режима", - подчеркнул Шор.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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