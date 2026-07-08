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Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии Гуцул - РИА Новости, 08.07.2026
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15:46 08.07.2026 (обновлено: 15:47 08.07.2026)
Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии Гуцул

Захарова прослезилась, говоря об осужденной в Молдавии главы Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул.
  • Дипломат преклоняется перед Гуцул, ее родственниками и всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.
  • Захарова подчеркнула, что Россия никогда не оставит в беде тех, кто поддерживает традиционные ценности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Захарова направила обращение к участникам московской презентации книги главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования".
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"Мало я видела тех, кто мог вынести эти застенки, эту пытку разделения с семьей. Нечеловеческую пытку - молодую женщину буквально третируют, издеваются над ней тем, что она не может увидеть своих близких, свое все, продолжение себя", - сказала дипломат, прослезившись.
Она добавила, что преклоняется перед Гуцул, перед ее родственниками, всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.
"Сил вам. Россия никогда не оставит в беде. Думаю, в этом убеждались не раз - Россия не бросает тех, кто поддерживает традиционные ценности", - подчеркнула Захарова.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Приговор вынесла судья Кучереску. Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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