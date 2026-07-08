Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Дипломат преклоняется перед Гуцул, ее родственниками и всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не оставит в беде тех, кто поддерживает традиционные ценности.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.

Захарова направила обращение к участникам московской презентации книги главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования".

"Мало я видела тех, кто мог вынести эти застенки, эту пытку разделения с семьей. Нечеловеческую пытку - молодую женщину буквально третируют, издеваются над ней тем, что она не может увидеть своих близких, свое все, продолжение себя", - сказала дипломат, прослезившись.

Она добавила, что преклоняется перед Гуцул, перед ее родственниками, всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.

"Сил вам. Россия никогда не оставит в беде. Думаю, в этом убеждались не раз - Россия не бросает тех, кто поддерживает традиционные ценности", - подчеркнула Захарова.