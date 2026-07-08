Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул.
- Дипломат преклоняется перед Гуцул, ее родственниками и всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.
- Захарова подчеркнула, что Россия никогда не оставит в беде тех, кто поддерживает традиционные ценности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, говоря о судьбе осужденной в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
"Мало я видела тех, кто мог вынести эти застенки, эту пытку разделения с семьей. Нечеловеческую пытку - молодую женщину буквально третируют, издеваются над ней тем, что она не может увидеть своих близких, свое все, продолжение себя", - сказала дипломат, прослезившись.
Она добавила, что преклоняется перед Гуцул, перед ее родственниками, всеми неравнодушными гражданами Молдавии, которые поддерживают главу Гагаузии.
"Сил вам. Россия никогда не оставит в беде. Думаю, в этом убеждались не раз - Россия не бросает тех, кто поддерживает традиционные ценности", - подчеркнула Захарова.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Приговор вынесла судья Кучереску. Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.