Молдавия хочет получить контроль над выборами в Гагаузии, заявила Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят получить контроль над избирательными процессами в автономии.

По словам Гуцул, 30 лет ЦИК Гагаузии проводил выборы без вмешательства центра, но теперь это может измениться.

Конституционный суд Молдавии рассматривает запрос Министерства юстиции, который касается будущего автономии Гагаузия.

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии с помощью Конституционного суда хотят получить контроль над избирательными процессами в Гагаузии, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

"Минюст, а по факту правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), ставит под сомнение право Гагаузии самостоятельно проводить свои региональные выборы: в Народное собрание, Главы автономии, а также региональные референдумы. Почему именно сегодня понадобилось снова кромсать Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии"? Власть хочет получить контроль над выборами в Гагаузии", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через ее адвокатов.

По ее словам, 30 лет ЦИК Гагаузии проводил эти выборы без вмешательства центра, а базовый закон Гагаузии гарантировал, что у всех кандидатов будет равный доступ и равные возможности для участия. Гуцул полагает, что именно это не устраивает ПДС.

"В эти минуты Конституционный суд рассматривает запрос Министерства юстиции, который напрямую касается будущего нашей автономии. Мы все прекрасно помним, как на последних президентских и парламентских выборах ЦИК Молдовы снимал с гонки оппозиционные силы по ложным наветам", - говорится в заявлении Гуцул.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.