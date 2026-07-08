Гуцул: вмешательство Молдавии в законы Гагаузии разорвет все договоренности

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что попытки Кишинева изменить закон об особом статусе Гагаузии могут привести к пересмотру всех договоренностей между Кишиневом и Комратом.

Конституционный суд Молдавии рассматривает запрос минюста республики о проверке права властей Гагаузии самостоятельно проводить выборы.

Парламент Гагаузии утвердил новый состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов — 21 июня, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Попытки Кишинева изменить закон об особом статусе Гагаузии являются попыткой перечеркнуть все договоренности между властями Молдавии и руководством автономии, заявила глава автономии Евгения Гуцул.

Конституционный суд Молдавии в среду рассматривает запрос минюста республики о проверке права властей автономии самостоятельно проводить выборы, которое закреплено в законе об особом правовом статусе Гагаузии

"Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" занимает особое место в законодательстве Республики Молдова. По своему духу это не просто закон. Это политический документ, который закрепил договоренности между Кишиневом и Комратом. И любые попытки вычеркнуть из него отдельные статьи мы будем расценивать как попытку перечеркнуть все достигнутые договоренности", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном в ее Telegram-канале через адвокатов.

Она уверена, что если конституционный суд встанет на позицию министерства юстиции, то это приведет к тому, что вместо ЦИК Гагаузии выборы будет проводить структура, подчиненная ЦИК Молдавии. Гуцул полагает, что в этом случае неугодные власти политики просто не пройдут через "фильтр" и не смогут зарегистрироваться для участия в выборах.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.