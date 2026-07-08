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Гуцул: вмешательство Молдавии в законы Гагаузии разорвет все договоренности - РИА Новости, 08.07.2026
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11:10 08.07.2026
Гуцул: вмешательство Молдавии в законы Гагаузии разорвет все договоренности

Гуцул: вмешательство Кишинева в законы Гагаузии разорвет все договоренности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что попытки Кишинева изменить закон об особом статусе Гагаузии могут привести к пересмотру всех договоренностей между Кишиневом и Комратом.
  • Конституционный суд Молдавии рассматривает запрос минюста республики о проверке права властей Гагаузии самостоятельно проводить выборы.
  • Парламент Гагаузии утвердил новый состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов — 21 июня, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Попытки Кишинева изменить закон об особом статусе Гагаузии являются попыткой перечеркнуть все договоренности между властями Молдавии и руководством автономии, заявила глава автономии Евгения Гуцул.
Конституционный суд Молдавии в среду рассматривает запрос минюста республики о проверке права властей автономии самостоятельно проводить выборы, которое закреплено в законе об особом правовом статусе Гагаузии.
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"Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" занимает особое место в законодательстве Республики Молдова. По своему духу это не просто закон. Это политический документ, который закрепил договоренности между Кишиневом и Комратом. И любые попытки вычеркнуть из него отдельные статьи мы будем расценивать как попытку перечеркнуть все достигнутые договоренности", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном в ее Telegram-канале через адвокатов.
Она уверена, что если конституционный суд встанет на позицию министерства юстиции, то это приведет к тому, что вместо ЦИК Гагаузии выборы будет проводить структура, подчиненная ЦИК Молдавии. Гуцул полагает, что в этом случае неугодные власти политики просто не пройдут через "фильтр" и не смогут зарегистрироваться для участия в выборах.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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