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Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста - РИА Новости, 08.07.2026
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14:33 08.07.2026 (обновлено: 18:37 08.07.2026)

Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
  • Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что отдельные положения декларации искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.
  • Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.
ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Грузии в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам, передает телекомпания "Рустави 2".
"Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, включающую резолюцию по Грузии. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании", - говорится в сообщении.
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Соответствующее заявление перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.
"Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования", – заявил Самхарадзе.
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, комментируя заявление грузинской стороны, отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.
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