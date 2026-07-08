Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
- Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что отдельные положения декларации искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.
- Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.
ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Грузии в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам, передает телекомпания "Рустави 2".
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Соответствующее заявление перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.
"Поскольку отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты… наша делегация в знак протеста не примет участия в процессе голосования", – заявил Самхарадзе.
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, комментируя заявление грузинской стороны, отметил, что бойкот заседаний не способствует разрешению разногласий.