Краткий пересказ от РИА ИИ Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги».

С начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 2 миллионов заявлений в вузы — на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Среди популярных «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» также оказались «Выход на пенсию», «Защита от мошенников» и «Многодетная семья».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сервис "Поступление в вуз" стал лидером среди "жизненных ситуаций" по использованию на портале "Госуслуги" - с момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту России Владимиру Путину.

Глава государства в среду провел совещание с членами правительства РФ

"Безусловный лидер - "Поступление в вуз". С запуска сервиса больше 13 миллионов человек воспользовались "жизненной ситуацией", - сообщил Григоренко

По его словам, с начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на "Госуслугах" свыше 2 миллионов заявлений в вузы - на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он отметил, что приемная кампания еще идет.