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Сервис "Поступление в вуз" стал лидером среди "жизненных ситуаций" - РИА Новости, 08.07.2026
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21:01 08.07.2026 (обновлено: 21:04 08.07.2026)
Сервис "Поступление в вуз" стал лидером среди "жизненных ситуаций"

Григоренко: сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций»

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги».
  • С начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 2 миллионов заявлений в вузы — на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
  • Среди популярных «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» также оказались «Выход на пенсию», «Защита от мошенников» и «Многодетная семья».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сервис "Поступление в вуз" стал лидером среди "жизненных ситуаций" по использованию на портале "Госуслуги" - с момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту России Владимиру Путину.
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"Безусловный лидер - "Поступление в вуз". С запуска сервиса больше 13 миллионов человек воспользовались "жизненной ситуацией", - сообщил Григоренко.
По его словам, с начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на "Госуслугах" свыше 2 миллионов заявлений в вузы - на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он отметил, что приемная кампания еще идет.
Григоренко добавил, что также в список самых популярных на текущий момент вошли "жизненные ситуации" "Выход на пенсию", "Защита от мошенников" и "Многодетная семья".
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ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоВладимир Путин
 
 
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