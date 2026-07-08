Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги».
- С начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 2 миллионов заявлений в вузы — на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
- Среди популярных «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» также оказались «Выход на пенсию», «Защита от мошенников» и «Многодетная семья».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сервис "Поступление в вуз" стал лидером среди "жизненных ситуаций" по использованию на портале "Госуслуги" - с момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту России Владимиру Путину.
Глава государства в среду провел совещание с членами правительства РФ.
"Безусловный лидер - "Поступление в вуз". С запуска сервиса больше 13 миллионов человек воспользовались "жизненной ситуацией", - сообщил Григоренко.
По его словам, с начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на "Госуслугах" свыше 2 миллионов заявлений в вузы - на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он отметил, что приемная кампания еще идет.
Григоренко добавил, что также в список самых популярных на текущий момент вошли "жизненные ситуации" "Выход на пенсию", "Защита от мошенников" и "Многодетная семья".
На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы
20 июня, 10:24